『WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン ＆ ビースト BigShock Harness (L size) 巾2.5c【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 12時 57分に出品され05月02日 12時 57分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン ＆ ビースト BigShock Harness (L size) 巾2.5cm x 胴回り50-76cm 【大型犬用ハーネス】



【商品説明】

・WOLFGANG MAN & BEAST / ウルフギャング マン＆ビースト

・シートベルトにも使われる、強さ柔らかさ耐久性の高いウェビング素材

・大胆な動きと衝撃的なカラーバーストでひときわ目立ちましょう

CMR-X09R9PFXJV

【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。