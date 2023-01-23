『リッチェル ペットリュックキャリー ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから02月27日 17時 01分に出品され02月27日 17時 01分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リッチェル ペットリュックキャリー ネイビー

※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。

※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。

【商品説明】

・アクティブにお出かけできる

商品紹介 ・リュックとしてだけでなく持ち手が付いているのでバッグとしても使える2WAY仕様! ・カバーとメッシュカバーの2重構造です。カバーはマグネット、メッシュカバーはファスナーで簡単に開閉できます。 ・キャリー底部が硬いEVA樹脂素材なので、足場の安定感があります。 ・両サイドポケット付きなので、小物など収納できます。 ・飛び出し防止リード付 使用方法 適応体重：8kg以下 適応種：超小型犬・小型犬・猫

【サイズ】

高さ : 5.08 cm

横幅 : 39.37 cm

奥行 : 45.72 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。