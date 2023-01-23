『[ハイドロテック] ビジネスシューズ ブルーコレクション HD1324 メンズ ブラック 26.5 cm 3E【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 23時 40分に出品され03月22日 23時 40分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [ハイドロテック] ビジネスシューズ ブルーコレクション・ブラック 26.5 cm 3E HD1324

・・Color:ブラックSize:26.5 cm 3E

・ソールの厚さ:2.5cm

・重さ:350g (片足/26cm)

カテゴリ ファッション

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シューズ タグ [ハイドロテック]

ビジネスシューズ

ブルーコレクション

HD1324

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ブラック

26.5

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