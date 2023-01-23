『キャットタワー 猫タワー 突っ張り 据え置き 隠れ家 爪とぎ 猫パンチ用おもちゃ ハンモック付き 多頭 大型猫 省スペース 猫用品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 09時 15分に出品され04月03日 09時 15分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 キャットタワー 猫タワー 突っ張り 据え置き 隠れ家 爪とぎ 猫パンチ用おもちゃ ハンモック付き 多頭 大型猫 省スペース 猫用品