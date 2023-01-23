『京焼 清水焼 抹茶碗 (化粧箱入) 松楽窯 赤楽 上 TSJ688【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 12分に出品され03月24日 22時 12分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
京焼 清水焼 抹茶碗 (化粧箱入) 松楽窯 赤楽 上 TSJ688
商品コード：16052294351
型番：TSJ688
カラー：松楽窯 赤楽 上
サイズ:約直径12×高さ8cm
素材:陶器
生産国:日本
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落札価格8303円
924 入札履歴
終了
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