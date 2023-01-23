『デサント ロングタイツ ランニング トレーニング 着圧 DRN-7000LP ブラック×Eグリーン M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 06時 24分に出品され03月21日 06時 24分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント ロングタイツ ランニング トレーニング 着圧 DRN-7000LP ブラック×Eグリーン M
【商品説明】
・SIZE:L 太もも廻り(メーカー表示サイズ:50cm~53cm)
・SIZE:O 太もも廻り(メーカー表示サイズ:53cm~56cm)
・SIZE:S 太もも廻り(メーカー表示サイズ:44cm~47cm)
・SIZE:XO 太もも廻り(メーカー表示サイズ:56cm~59cm)
・素材構成: 本体:
【サイズ】
高さ : 0.40 cm
横幅 : 25.40 cm
奥行 : 33.20 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8303円
886 入札履歴
終了
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