『デサント ロングタイツ ランニング トレーニング 着圧 DRN-7000LP ブラック×Eグリーン M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 06時 24分に出品され03月21日 06時 24分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

デサント ロングタイツ ランニング トレーニング 着圧 DRN-7000LP ブラック×Eグリーン M



【商品説明】

・SIZE:L 太もも廻り(メーカー表示サイズ:50cm~53cm)

・SIZE:O 太もも廻り(メーカー表示サイズ:53cm~56cm)

・SIZE:S 太もも廻り(メーカー表示サイズ:44cm~47cm)

・SIZE:XO 太もも廻り(メーカー表示サイズ:56cm~59cm)

・素材構成: 本体:



【サイズ】

高さ : 0.40 cm

横幅 : 25.40 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。