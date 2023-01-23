『「非侵襲的血糖値測定」スマートウォッチ センサー 心電図ECG+PPG 24時間体温管理 血圧血中酸素 心拍数 着信通知 多機能 睡眠検測 ギフト 母の日【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 00時 51分に出品され03月29日 00時 51分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品番：ryo7378c



Appオペレーティングシステム：IOS 8.0以上、Android 4.4以上



主な機能：:体温測定/ 酸素飽和度 /血圧モニタリング/血糖測定 /着信通知/拒否/情報のヒント/その他のリマインダ/複数の運動モード/クロック表示/目覚まし時計/音楽制御/ひゃくへんダイヤル/カスタム壁紙/スリープモニタ/歩数、距離、カロリーを計る



センサー：GR5515





振動注意：モータ振動注意



防水レベル：IP 67



サイズ：50*26*12mm



タイプ：TFT



Bluetooth：BLE 5.1



ベルト材質：本体:PC+ABS、バンド:シリコン



ディスプレイ:1.47インチTFTハイビジョン



電池：ポリマーリチウムイオン電池



電池容量：210 mAh



待機時間：15日



充電方式：磁気吸引充電線



充電時間：約2時間



※注意：本製品はご家庭における日常の健康管理を目的とし、医療機器ではありません。