夜尿症警報システム PottyMD W103 おねしょアラーム 送料無料【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

PottyMD

おねしょアラームです。

法的に許可されている最大音量、6可変警報音と振動、最長のバッテリー寿命、掃除が最も簡単な特許取得済みセンサーが特徴です。

軽量でコンパクトで持ち運び簡単です。

無料の進捗チャートと特典ステッカーが含まれています。

無料の「完全おねしょブック」のダウンロードが可能です。

使い方は簡単で、1.単4電池2本を挿入します（使い捨て、充電不可）、2.アラームをパジャマトップにクリップし、センサーコードを接続します、3.センサーコードをパジャマトップの下に通し、下着に留めるだけです。

1979年の発売以来、ウェットストップおねしょアラームは、おねしょを治すことが臨床的に証明されているため、世界中で販売されているナンバー1のアラームです。

アイテムナンバー: W103

サイズ(約): 7.6×4.5×1.2cm