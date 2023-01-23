『原神 げんしん genshin 行秋 ユクアキ コスプレ 衣装 cosplay イベント パーティー コスチューム 変装 仮装【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 19時 10分に出品され04月21日 19時 10分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は新品です。（ ※付属品をご購入の場合は納期がかかる時がございます、お急ぎの方、事前にお問い合わせください。）
構成:「セット内容」の写真にご参考ください。
材質：ポリエステル生地などで製作しました。
※衣装はオーバーロック処理されてます。 （※生地をレーザー照射で焼き切っているのでカット部分は若干茶色く焦げ跡がつく可能性があります。返品、交換は受け付けておりませんので、予めご理解頂きますようお願いいたします。）
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落札価格8302円
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終了
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