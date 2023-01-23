VOCALOID ボーカロイドシリーズ 風 初音ミク miku 赤ずきん コスプレ衣装ウィッグcos靴 変装 仮装 コスチューム 撮影 祭り【お歳暮】

商品情報

新品未使用



衣装全セット内容：マント+エプロン+パニエ+ワンピース+レッグ飾り+靴下（写真参照）



別途購入付属品：衣装をご購入お客様に限り：ウィッグ、cos靴、手提げかごででご提供致します。



衣装サイズ：cm(誤差ご多少ございます)



写真参照





【商品の発送】

ご入金を確認取れた後、商品を製作させていただきます。製作時間が5-8週間ぐらいです（商品と数などによって）。発送後、到着まで4日?7日かかります。 （交通機関の事情により遅れる場合がありますので、予めご了承ください。） 送料は、全国一律 送料無料

*沖縄や離島の場合別途追加料金(2000円)かかりますので、予めご了承ください。（道具を追加されました場合、商品を別々分けてお送りいたします。（送付先が沖縄県でも、送料も別々追加されます。） ）