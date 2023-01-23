『大型プール ファミリープール 2023新入荷 自動インフレータープール オーニング付き 日除け 滑り台 プール 家庭用 水上玩具 おしゃれ 新登場色【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 05時 55分に出品され04月13日 05時 55分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品説明

カラー：グリーン イエロー

推薦水量:527L

推薦水量:680L

推薦水量:1238L

サイズ：

210cm三層 外寸:210*145*60 内寸：155*98*58（適用人数：1~4）

260cm三層 外寸:260*170*60 内寸：216*125*58（適用人数：1~6）

300cm三層 外寸:300*175*60 内寸：250*130*58（適用人数：1~8）

滑り台のサイズ：185*90*94

ポータブル空気充填 ワンタッチ空気充填 40+秒で成型

選択可能：

ワイヤレス電動ポンプ、

ワイヤレス電動ポンプ+滑り台

ワイヤレス電動ポンプ+滑り台+2.1mプール

ワイヤレス電動ポンプ+滑り台+2.6mプール

ワイヤレス電動ポンプ+滑り台+3mプール

環境に優しい素材：厚くされたPVC安全素材を採用し、アップグレードされた素材、厚く耐久性があり、損傷しにくいです。

ご注意:

モニターや光効果が異なるため、実際の色は画像とはわずかに異なる可能性がございます。

手動測定による偏差値の変更を許可してください。