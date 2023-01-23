『(まとめ)アーテック せんの正方形パズル 〔×10セット〕(代引不可)【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 01時 19分に出品され04月28日 01時 19分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 (まとめ)アーテック せんの正方形パズル 【×10セット】 【ジャンル・特徴】 小学校 中学校 高校向けセット！図工 工作 美術 画材