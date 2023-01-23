『着せ替え人形 プリンセスとバレリーナ 木製マグネット着せ替えドールのセット 知育玩具 T．S．Ｓｈｕｒｅ社製 木のおもちゃ プレイセット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 18時 40分に出品され03月31日 18時 40分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【プリンセスとバレリーナ 木製マグネット着せ替え人形セット】

T．S．Ｓｈｕｒｅ社製・プリンセスとバレリーナの木製マグネット着せ替え人形のセットです。２体の人形と美しく描かれた36ピースの木製マグネットの洋服のセットです。洋服をあれこれ組み合わせて何時間も人形の着せ替えを楽しめます。キャリーバッグ付きで、収納と持ち運びに便利です。





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