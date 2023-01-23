CD-R/RW | (まとめ) TANOSEE バーベイタム データ用CDR 700MB 48倍速 ホワイトワイドプリンタブル スピンドルケース SR80FPW100T2 1パック(100枚) (×3)【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

録画用メディア CD-R/RW 記録用メディア AV 音響機器

パソコンデータ用のCD-R

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【商品名】

CD-R/RW | (まとめ) TANOSEE バーベイタム データ用CDR 700MB 48倍速 ホワイトワイドプリンタブル スピンドルケース SR80FPW100T2 1パック(100枚) (×3)

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【商品内容】



[ご注意事項]



この商品は商品名に記載のとおり「×3」でお届けします。



[商品説明]



容量700MB、48倍速記録対応。

ホワイトワイドプリンタブル、スピンドルケース入りの100枚パックです。





【商品スペック】

種類：CD-R

容量：700MB

対応倍速：48倍速

レーベル：ホワイトワイドプリンタブル

レーベル面ロゴ印字：なし

ケース：スピンドル...



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