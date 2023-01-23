『CD-R/RW | (まとめ) TANOSEE バーベイタム データ用CDR 700MB 48倍速 ホワイトワイドプリンタブル スピンドルケース SR80FPW100T2 1パック(100枚) (×3)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 02時 00分に出品され03月09日 02時 00分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
録画用メディア CD-R/RW 記録用メディア AV 音響機器
パソコンデータ用のCD-R
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【商品名】
CD-R/RW | (まとめ) TANOSEE バーベイタム データ用CDR 700MB 48倍速 ホワイトワイドプリンタブル スピンドルケース SR80FPW100T2 1パック(100枚) (×3)
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【商品内容】
[ご注意事項]
この商品は商品名に記載のとおり「×3」でお届けします。
[商品説明]
容量700MB、48倍速記録対応。
ホワイトワイドプリンタブル、スピンドルケース入りの100枚パックです。
【商品スペック】
種類：CD-R
容量：700MB
対応倍速：48倍速
レーベル：ホワイトワイドプリンタブル
レーベル面ロゴ印字：なし
ケース：スピンドル...
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落札価格8302円
416 入札履歴
終了
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