『シャープ テレビリモコン GB265PA【お歳暮】』はヤフオクでから05月14日 02時 58分に出品され05月14日 02時 58分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シャープ テレビリモコン GB265PA



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 5.20 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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