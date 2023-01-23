『コンパクト超音波洗浄器 スマートクリーン ホワイト 9673-02 212202952【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 19時 17分に出品され04月24日 19時 17分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品概要

メーカー：名古屋眼鏡

商品名：コンパクト超音波洗浄器スマートクリーンホワイト9673−02

区分：日用雑貨

内容量：1個

商品概要：シンプル＆スマート。コンパクト超音波洗浄器です。

JANコード：4990097085157

商品コード：212202952



商品の特徴

軽量コンパクト。410ｇ片手で簡単に持ち歩くことができるサイズオシャレでシンプル、洗練されたスマートデザイン小型ながら45ｋＨｚの超音波を発生、充分な洗浄力を発揮操作は簡単ボタンを押すだけ、約5分で自動停止する機能付き



商品仕様／内容

超音波周波数：45ｋＨｚ定格電圧：ＤＣ12Ｖ消費電力：15Ｗ洗浄槽容量：500ｍｌ上限容積：450ｍｌ重量：410Ｇ自動停止機能付（5分）ＡＣ100−240Ｖアダプター付属



サイズ／カラー

185×59×98ｍｍ／ホワイト







発売元／製造元／輸入元

名古屋眼鏡