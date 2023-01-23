『コンパクト超音波洗浄器 スマートクリーン ネイビー 9673-03 212202964【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 23時 49分に出品され03月22日 23時 49分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品概要
メーカー：名古屋眼鏡
商品名：コンパクト超音波洗浄器スマートクリーンネイビー9673−03
区分：日用雑貨
内容量：1個
商品概要：シンプル＆スマート。コンパクト超音波洗浄器です。
JANコード：4990097085164
商品コード：212202964
商品の特徴
軽量コンパクト。410ｇ片手で簡単に持ち歩くことができるサイズオシャレでシンプル、洗練されたスマートデザイン小型ながら45ｋＨｚの超音波を発生、充分な洗浄力を発揮操作は簡単ボタンを押すだけ、約5分で自動停止する機能付き
商品仕様／内容
超音波周波数：45ｋＨｚ定格電圧：ＤＣ12Ｖ消費電力：15Ｗ洗浄槽容量：500ｍｌ上限容積：450ｍｌ重量：410Ｇ自動停止機能付（5分）ＡＣ100−240Ｖアダプター付属
サイズ／カラー
185×59×98ｍｍ／ネイビー
発売元／製造元／輸入元
名古屋眼鏡
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落札価格8302円
929 入札履歴
終了
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