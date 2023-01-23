『Cloz(クロッツ) やわらか湯たんぽ アザラシタイプ (ブラウン) 1個【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 10時 13分に出品され04月23日 10時 13分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「CLOZ」より引用"
【商品名】
Cloz(クロッツ) やわらか湯たんぽ アザラシタイプ (ブラウン) 1個
【商品説明】
・【お湯の容量の目安】約1.7L
・【素材】本体／クロロプレンゴム・ナイロン・PET キャップ／ABS ネジ付きロート／再生ポリプロピレン
・【耐熱温度】100 【本体サイズ】約42×17×13cm 【製品重量】約250g
・愛くるしい表情にも癒される、かわいいアザラシタイプの湯たんぽです！抱っこして寝て下さい！
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 18.50 cm
奥行 : 47.50 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
長?い湯たんぽフリース ブラックYuYu Bottle
¥ 8397
YuYu Bottle Luxury Fleece Collection ユーユーボトル ラグジュアリー フリース コレクション 湯たんぽ
¥ 8397
マルカ 湯たんぽ ステンレス 2.2L 袋付 (本体:日本製) SF-22
¥ 8365
家庭用雑貨 やわらか 湯たんぽ 旅用特大タイプ(オレンジ) 膝の上に お布団の中に 暖かさ長持ち 節電 一年保証付き
¥ 8359
マルカ 湯たんぽ ステンレス 2.2L 袋付 (本体:日本製) SF-22
¥ 8348
マルカ 湯たんぽ ステンレス 2.2L 袋付 (本体:日本製) SF-22
¥ 8338
【公式】 牛たん 炭焼 利久 5人前 牛たん真空パック 塩味 95g×5個 冷凍便配送 牛タン 仙台名物 おつまみ お取り寄せ 贈り物 ギフト お祝い
¥ 8333
YuYu Bottle Luxury Fleece Collection ユーユーボトル ラグジュアリー フリース コレクション 湯たんぽ
¥ 8330
湯たんぽの YuYu Bottle Luxury Fleece Collection ユーユーボトル ラグジュアリー フリース コレクション 湯たんぽ
¥ 8330
やわらか 湯たんぽ 肩用 普通サイズ (ブラック) 首と肩のこわばりに 暖かさ長持ち 節電 一年保証付き
¥ 8330
湯たんぽの YuYu Bottle Luxury Fleece Collection ユーユーボトル ラグジュアリー フリース コレクション 湯たんぽ
¥ 8330
YuYu Bottle Luxury Fleece Collection ユーユーボトル ラグジュアリー フリース コレクション 湯たんぽ
¥ 8330
DOITOOL 2pcs Hot Water Bottle Warmer Cartoon Owl Portable Hot Water Bag Hand Warmer Heat Up Refreezable Hot Cold Pack for Birthday Christm＿並行輸入品
¥ 8330
YuYu Bottle Luxury Fleece Collection ユーユーボトル ラグジュアリー フリース コレクション 湯たんぽ
¥ 8320
クロッツ やわらか湯たんぽ 腰用タイプ (L)
¥ 8308
クロッツ やわらか湯たんぽ ネコタイプ (ブラック)
¥ 8306
新光堂 純銅製湯たんぽ S-9395
¥ 8305
新光堂 純銅製湯たんぽ S-9395
¥ 8305
落札価格8302円
240 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！