『PETTOM 犬用車椅子 犬 車椅子 後ろ足 2輪歩行器 後肢 リハビリ 調整可能 XSサイズ 犬用2輪歩行器 後肢 リハビリ 犬用カート補【お歳暮】』はヤフオクでから05月07日 03時 32分に出品され05月07日 03時 32分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETTOM 犬用車椅子 犬 車椅子 後ろ足 2輪歩行器 後肢 リハビリ 調整可能 XSサイズ 犬用2輪歩行器 後肢 リハビリ 犬用カート補
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 24.10 cm
奥行 : 35.90 cm
重量 : 1.64 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8302円
80 入札履歴
終了
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