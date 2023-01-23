『「STU48 2期研究生 夏の瀬戸内ツアー〜昇格への道・決戦は日曜日〜」/「STU48 2021夏ツアー打ち上げ?祭(仮)」【Blu-ray】/STU48[Blu-ray]【返品種別A】【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 23時 56分に出品され03月03日 23時 56分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品 番：KIXM-477/8発売日：2022年01月26日発売出荷目安：２〜５日種類:Blu-rayエスティーユーフォーティエイト２キケンキュウセイナツノセトウチツアーショウカクヘノミチケッセンハニチヨウビエスティーユーフォーティエイト２０２１ナツツアーウチアゲサイカッコカリ