『finetrack(ファイントラック) フットプリント(カミナモノポール2用) GY FAG0119【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 00時 28分に出品され03月28日 00時 28分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

finetrack(ファイントラック) フットプリント(カミナモノポール2用) GY FAG0119



【商品説明】

・カミナモノポール1専用

・原産国：日本

・収納袋付き

・総重量：200g

・耐水圧1800mm（初期値）



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 9.80 cm

奥行 : 16.60 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。