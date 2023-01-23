『ナルコーム USB接続フットスイッチ（NFS-01) 日本製 USBフットスイッチ フットスイッチ USBスイッチ USBフットペダル ゲー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 08時 44分に出品され03月21日 08時 44分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ナルコーム USB接続フットスイッチ（NFS-01) 日本製 USBフットスイッチ フットスイッチ USBスイッチ USBフットペダル ゲー
【商品説明】
・USBフットスイッチ USBスイッチ フットペダル キーボードキー出力
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 15.50 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8302円
579 入札履歴
終了
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