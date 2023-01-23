『据え置き型 麻紐 爪とぎ 多頭飼い 宇宙船キャットタワー 据え置き型 省スペース 麻紐 爪とぎ 麻 多頭飼い 宇宙船 ペットハウス おしゃれ ベージュ グレー ポンポ【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 09時 41分に出品され03月27日 09時 41分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Product Information:

商品コード: TX300437AAA

製品タイプ: General Item

メインカラー: Beige

主原料: Plastic



製品寸法:

組み立て後の長さ (cm): Not Applicable

組み立て幅 (cm): Not Applicable

組み立て高さ (cm): Not Applicable

重量 (kg): Not Applicable



小包のサイズ:

長さ (cm): 50

幅 (cm): 47

身長 (cm): 43

重量 (kg): 18