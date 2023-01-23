『据え置き型 麻紐 爪とぎ 多頭飼い 宇宙船キャットタワー 据え置き型 省スペース 麻紐 爪とぎ 麻 多頭飼い 宇宙船 ペットハウス おしゃれ ベージュ グレー ポンポ【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 09時 41分に出品され03月27日 09時 41分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Product Information:
商品コード: TX300437AAA
製品タイプ: General Item
メインカラー: Beige
主原料: Plastic
製品寸法:
組み立て後の長さ (cm): Not Applicable
組み立て幅 (cm): Not Applicable
組み立て高さ (cm): Not Applicable
重量 (kg): Not Applicable
小包のサイズ:
長さ (cm): 50
幅 (cm): 47
身長 (cm): 43
重量 (kg): 18
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落札価格8302円
638 入札履歴
終了
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