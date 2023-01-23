『[タカキュー] ヴィンテージ調 ポロコート ウール混 ストレッチ裏地 コート アウター メンズ 110053343450125【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 02時 19分に出品され04月01日 02時 19分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メイン素材: 62%ポリエステル 38%ウール
素材構成: 62% ポリエステル， 38% ウール
ポロコート
M 着丈 97 肩巾 45 バスト 111 袖丈 62
L 着丈 100 肩巾 46 バスト 114 袖丈 63.5
LL 着丈 103 肩巾 47 バスト 117 袖丈 65
ネックスタイル: 襟付きネック
ファッション/メンズ/服＆ファッション小物/コート・ジャケット
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¥ 8287
落札価格8302円
458 入札履歴
終了
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