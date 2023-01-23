『ヒューマノミクス 人間性経済学の探究【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 20時 44分に出品され05月06日 20時 44分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容紹介経済学とは究極的には人間を「幸せ」にすることを念頭に置いた学問であるという点を重視し、新たな学問体系を構築する。【目次】序章 本書の狙い、構成、概要第１部 人間を対象とする学問としての経済学 第１章 人間性を重視する経済学の必要性 第２章 アダム・スミスの人間観(1)：市場・倫理・善 第３章 アダム・スミスの人間観(2):人間の潜在能力 第４章 人間の本性と社会経済システム：その捉え方第２部 社会の理解方法：なぜ革新が必要か 第５章 人間は利己心のほか利他心も併せ持つ 第６章 人間は社会的ネットトークの中で生きる存在 第７章 サービスに重点を置く社会観の必要性第３部 経済学の再構築：三部門モデルへの拡張 第８章 人間社会の的確な理解：三部門モデル 第９章 三部
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落札価格8302円
588 入札履歴
終了
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