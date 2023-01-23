『Vixen 天体望遠鏡用アクセサリー ウエイト バランスウエイトWT3.7Kg 2579-04【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 02時 13分に出品され03月27日 02時 13分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 天体望遠鏡

【商品名】

Vixen 天体望遠鏡用アクセサリー ウエイト バランスウエイトWT3.7Kg 2579-04



【商品説明】

・重量:3.7kg



【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 9.90 cm

奥行 : 13.10 cm

重量 : 3.69 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。