『四葉のクローバー スーパーキュービックジルコニア 10金 フックピアス K10 10k ホワイトゴールド レディース 女性：Sa433【コストコ お買い得】』はヤフオクでから02月13日 16時 02分に出品され02月13日 16時 02分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
四葉のクローバー スーパーキュービックジルコニア 10金 フックピアス K10 10k ホワイトゴールド レディース 女性：Sa433
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 5.40 cm
奥行 : 5.40 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8301円
975 入札履歴
終了
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