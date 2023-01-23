『四葉のクローバー スーパーキュービックジルコニア 10金 フックピアス K10 10k ホワイトゴールド レディース 女性：Sa433【コストコ お買い得】』はヤフオクでから02月13日 16時 02分に出品され02月13日 16時 02分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

四葉のクローバー スーパーキュービックジルコニア 10金 フックピアス K10 10k ホワイトゴールド レディース 女性：Sa433



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 5.40 cm

奥行 : 5.40 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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