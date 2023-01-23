『キッズソファ ボクワタ M ブラック 4582550141823【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 35分に出品され03月20日 00時 35分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キッズソファ ボクワタ M ブラック 4582550141823



【商品説明】

・カラー：ブルー グリーン レッド ブラック

・サイズ：約W43×H42×D40cm 背もたれ：約H24cm 座面：約W35.5×H22.5×D28cm 重量：ブルー・グリーン：約3.2kg レッド・ブラック：約3.4kg （耐荷重：約80kg)

・素材：ブルー・グリーン：ポリエステル、天然木 レッド・ブラック：PUレザー、天然木



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。