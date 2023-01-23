j&j ワンデーアキュビューモイスト乱視用 4箱セット トーリック 1日交換 遠視用 コンタクトレンズ【お歳暮】

商品情報

販売名：ワンデーアキュビューモイスト

内容量：1箱レンズ30枚入り

装用期間：1日

B.C：8.5mm

DIA：14.5mm

PWR(度数)：+0.25〜+4.00(+0.25ステップ)

(+0.25， +0.50， +0.75， +1.00， +1.25， +1.50， +1.75， +2.00， +2.25， +2.50， +2.75， +3.00， +3.25， +3.50， +3.75， +4.00)

乱視度数(CYL)：-0.75/-1.25/-1.75

乱視軸度(AX)：90/180

含水率：58%

中心厚：0.09mm(-3.00Dの時)

Dk/L値：31.1

区分/使用目的：高度管理医療機器/視力補正用レンズ（終日装用、再使用禁止）

医療用具承認番号：21600BZY00408000

販製造売元：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

製造国：アメリカ合衆国、またはアイルランド

広告文責：株式会社ワッツ TEL:042-512-7228



※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、また、眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。

※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年間使用する分までとさせていただきます。