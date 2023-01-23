『j&j ワンデーアキュビューモイスト乱視用 4箱セット トーリック 1日交換 遠視用 コンタクトレンズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 15時 19分に出品され03月10日 15時 19分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
販売名：ワンデーアキュビューモイスト
内容量：1箱レンズ30枚入り
装用期間：1日
B.C：8.5mm
DIA：14.5mm
PWR(度数)：+0.25〜+4.00(+0.25ステップ)
(+0.25， +0.50， +0.75， +1.00， +1.25， +1.50， +1.75， +2.00， +2.25， +2.50， +2.75， +3.00， +3.25， +3.50， +3.75， +4.00)
乱視度数(CYL)：-0.75/-1.25/-1.75
乱視軸度(AX)：90/180
含水率：58%
中心厚：0.09mm(-3.00Dの時)
Dk/L値：31.1
区分/使用目的：高度管理医療機器/視力補正用レンズ（終日装用、再使用禁止）
医療用具承認番号：21600BZY00408000
販製造売元：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
製造国：アメリカ合衆国、またはアイルランド
広告文責：株式会社ワッツ TEL:042-512-7228
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、また、眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年間使用する分までとさせていただきます。
j&j ワンデーアキュビューモイスト乱視用【度数±0.00〜-6.00】ローパワー 4箱セット トーリック 1日交換 送料無料 コンタクトレンズ
¥ 8301
j&j ワンデーアキュビューモイスト乱視用【度数±0.00〜-6.00】ローパワー 4箱セット トーリック 1日交換 1day 30枚 送料無料 コンタクトレンズ
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¥ 8295
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アキュビューオアシス 6枚入 4箱 2週間交換 シリコーンハイドロゲル素材 コンタクトレンズ 処方箋不要 ポスト便 送料無料 代引不可 ジョンソン
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コンタクトレンズ乱視用 ワンデーピュアうるおいプラス乱視用32枚×6箱 送料無料
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ロート1dayフレッシュビューリッチモイスト（90枚パック）2箱セット（左右各1箱） / コンタクトレンズ ワンデー 1day ロート rohto UVカット
¥ 8294
落札価格8301円
248 入札履歴
終了
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