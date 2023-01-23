『voice caddie(ボイスキャディ) VC300SE VC300SE 音声型 GPS ゴルフナビ 距離測定器 軽量 簡単 ホワイト 外【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 18時 40分に出品され05月06日 18時 40分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

voice caddie(ボイスキャディ) VC300SE VC300SE 音声型 GPS ゴルフナビ 距離測定器 軽量 簡単 ホワイト 外



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.69 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 13.49 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。