『ゼネラル トナーカートリッジ527(キヤノン)対応 リサイクルトナー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 05分に出品され03月22日 20時 05分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゼネラル トナーカートリッジ527(キヤノン)対応 リサイクルトナー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 19.60 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 2.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。