『エース トーキョー ショルダーバッグ バスティーク2 セットアップ機能付 ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 00時 54分に出品され03月23日 00時 54分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エース トーキョー ショルダーバッグ バスティーク2 セットアップ機能付 ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 30.60 cm

奥行 : 32.40 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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