『フィットレティック Hydra 16 RENEW BLK/GRN S/M HD-08【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 05時 21分に出品され04月10日 05時 21分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ランニング ウエストポーチ
【商品名】
フィットレティック Hydra 16 RENEW BLK/GRN S/M HD-08
【商品説明】
・8oz(約240ml)のボトルが2個付き。
・YKKジッパー採用。
・ウエスト内側にシリコングリッパー付きで揺れを軽減します。
・ポーチ部はiPhone6sPlus対応サイズ。
・リフレクトプリントで夜間
【サイズ】
高さ : 9.14 cm
横幅 : 13.46 cm
奥行 : 40.13 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
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落札価格8301円
969 入札履歴
終了
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