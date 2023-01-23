『新生児用 クラシックなデザインのセレモニードレス 夏物素材 日本製 ベビードレス アフガン付き6点セット おくるみ 赤ちゃん ガーゼハンカチ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 02時 34分に出品され04月23日 02時 34分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
夏物の薄手素材お帽子
ベビードレス
スムース素材のベビーアフガン
ガーゼ短肌着
ガーゼハンカチ
ベビーソックス
の6点セット
上品な刺繍柄オーガンジーがあしらわれたベビーセレモニードレス。
新生児赤ちゃんの退院時やお宮参りにおすすめです。
クロネコヤマト宅急便でお届け
ギフト包装も可能。
2022新作 出産祝い ギフトセット 肌着 男の子 女の子 ベビー服 新生児 服 ベビー 赤ちゃん 退院 肌着 100％棉 夏 春 秋 冬 上品
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ヘサカ 被布 正絹/M 赤
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お宮参り着物用 正絹生地 涎掛け帽子 フードタイプ 淡ピンク地 友禅宝尽くし檜扇柄 お宮参り８点セット 女の子向き 日本製
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ミシアラグジュアリー ワンピースドレス 女の子 6ヶ月-6才 スパンコール バースデー 誕生日 衣装 ホワイト 6T
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日本製 全日本きもの振興会推薦商品 和装バック 縦型着物鞄 着物バッグ きものキャリーケース 和装ケース 着付け小物 着物小物 (紺色)
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落札価格8301円
256 入札履歴
終了
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