『エース キャリーカート カート 保冷機能付き マイバッグ カートタイプ 4輪 37352 ブラウン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 06時 46分に出品され03月24日 06時 46分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エース キャリーカート カート 保冷機能付き マイバッグ カートタイプ 4輪 37352 ブラウン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 20.83 cm

横幅 : 34.29 cm

奥行 : 60.45 cm

重量 : 2.15 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。