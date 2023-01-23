『パンツ [アドミラル ゴルフ] メンズ ダンボール 3Dパンツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 14時 40分に出品され03月13日 14時 40分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:73054734

ショップ:YAMANI GOLF，ヤマニゴルフ

ブランド:Admiral GOLF，アドミラル ゴルフ

商品名:[アドミラル ゴルフ] メンズ ダンボール 3Dパンツ

カテゴリ:パンツ>その他パンツ

ブランド品番:ADMA326

素材:ポリエステル86% ポリウレタン14%

原産国:中国

カラー:ブラック，グレー，ネイビー

サイズ:M，L，LL

企画ID:1568636，1533569，928780