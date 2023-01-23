『GC プリニア 密集極細毛ブラシ (MI-1016) 1Pack(2本入) ×8Pack【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 02時 57分に出品され04月29日 02時 57分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GC プリニア 密集極細毛ブラシ (MI-1016) 1Pack(2本入) ×8Pack
【商品説明】
・極細テーパー毛とラウンド毛の密集植毛歯ブラシ。
・歯周病ケアに最適。
・細かい部分のプラークにもやさしく効率的にアプローチできます。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8301円
197 入札履歴
終了
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