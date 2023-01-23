『ショット ワンショルダーバック ONE SHOULDER BAG 3119051 メンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 11時 56分に出品され03月11日 11時 56分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ショット ワンショルダーバック ONE SHOULDER BAG 3119051 メンズ
【商品説明】
・※入荷時期により、マイナーチェンジしている場合がございます。 ※ご覧頂くWEB環境によりまして、色の見え方や色彩が実物と異なる可能性がございます。予めご了承くださいませ。
・アウトドアや海・川等のレジャーシーンから普段使いまで、コーディネートにも合わせがしやすいワンショルダーバックは1つ持っておくと便利なアイテムミニマルなデザインです。 軽量肩部分と、背中につく部分んにはクッション材が入り、長時間つけていても疲れにくい・痛くなりずらいデザイン 収納力といった機能性はもちろんのこと、素材感的にもオールシーズンお使い頂けるアイテムです。収納力は抜群です。 本体メインルームと外側のポケットはダブルファスナー仕様になっているため、荷物の出し入れもスムーズに
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 37.40 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8301円
507 入札履歴
終了
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