『ショット ワンショルダーバック ONE SHOULDER BAG 3119051 メンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 11時 56分に出品され03月11日 11時 56分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ショット ワンショルダーバック ONE SHOULDER BAG 3119051 メンズ



【商品説明】

・※入荷時期により、マイナーチェンジしている場合がございます。 ※ご覧頂くWEB環境によりまして、色の見え方や色彩が実物と異なる可能性がございます。予めご了承くださいませ。

・アウトドアや海・川等のレジャーシーンから普段使いまで、コーディネートにも合わせがしやすいワンショルダーバックは1つ持っておくと便利なアイテムミニマルなデザインです。 軽量肩部分と、背中につく部分んにはクッション材が入り、長時間つけていても疲れにくい・痛くなりずらいデザイン 収納力といった機能性はもちろんのこと、素材感的にもオールシーズンお使い頂けるアイテムです。収納力は抜群です。 本体メインルームと外側のポケットはダブルファスナー仕様になっているため、荷物の出し入れもスムーズに



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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