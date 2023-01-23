『JEJ デコニー チェスト 5段 幅54 ワイド ホワイト DWC-5(WH)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 18時 51分に出品され04月20日 18時 51分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 チェスト、タンス

【商品名】

JEJ デコニー チェスト 5段 幅54 ワイド ホワイト DWC-5(WH)



【商品説明】

・1段あたりの収納目安:Yシャツ約8枚、セーター約6枚、バスタオル約6枚

・原産国:日本

・引出し内寸:幅46 奥行36 深さ16cm

・本体サイズ:幅54×奥行41.5×高さ106.1cm

・本体重量:7.8kg

・材質:ポリプロピレン

・耐荷重:天板=3kg、引出し=1段あたり3kg



【サイズ】

高さ : 43.00 cm

横幅 : 55.20 cm

奥行 : 64.60 cm

重量 : 8.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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