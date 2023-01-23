『ZRX1200 DAEG（ダエグ） STFブレーキレバー レッド ACTIVE（アクティブ）【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 22時 34分に出品され04月05日 22時 34分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【適合車種】ZRX1200 DAEG（ダエグ）2009〜2016年、ZRX1200R 2004〜2008年 【商品説明】※こちらの商品画像は参考画像となりますので、ホルダ部分の形状について実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。 全日本ロードレース選手権（主にST600クラス）でのシェア約80％を誇るアクティブ「RS（レーシングスペック）ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。 精度の高い切削で組み付け後のガタがなく、レバーを真っ直ぐに引くことができるため、指先の力が正確に伝わりライディングに集中できます。 手の大きさや夏冬のグローブ厚の違いに対応できる細やかなレバー位置調整機能。 ブレーキ・・・1クリックで1.75mm（250ccの場合22段階）。 素材：ブレーキホルダー（A6061）、レバー（A6061）

カテゴリ 車、バイク、自転車

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ハンドル タグ ZRX1200

DAEG（ダエグ）

STFブレーキレバー

レッド

ACTIVE（アクティブ）