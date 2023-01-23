『CROWD AUDIO 骨伝導 ワイヤレスイヤホン EP-02 | Bluetooth マイク内蔵 IP68 完全防水 防水 防塵 内蔵メモ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 12時 12分に出品され03月28日 12時 12分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CROWD AUDIO 骨伝導 ワイヤレスイヤホン EP-02 | Bluetooth マイク内蔵 IP68 完全防水 防水 防塵 内蔵メモ



【商品説明】

・【Bluetooth】バージョン：Bluetooth標準規格 Ver.5.1 検索デバイス名：EP-02 伝送距離：最大約10ｍ ※使用状況・環境条件により異なることがあります。 使用周波数帯域：2.4GHz帯（2.402GHz～2.480GHz） 対応プロファイル：A2DP/AVRCP/HSP/HFP 対応コーデック：SBC

・【IP68防塵防水で強い】水中でもお使いいただける高い防水機能で、運動時につけて汗をかいて濡れてしまっても、急な悪天候にあい雨に濡れてしまっても大丈夫！気にせずにランニングやウォーキングができます。アウトドアスポーツに最適なイヤホンです。

・【イ



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 19.10 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。