『MATURUS ADP-1003MK 10インチ ポータブルDVDプレーヤー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 10時 47分に出品され04月10日 10時 47分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MATURUS ADP-1003MK 10インチ ポータブルDVDプレーヤー



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・再生可能フォーマット：MP3，WMA，JPEG 消費電力：8.5W 充電時間：5-5.5時間 連続再生時間：4.0時間 アスペクト比：16：9 画面サイズ：10インチ 画素数：1024x600 コントラスト：300：1 電源：DC9-12V、1.5A

・寸法：275x202x42mm 重量：1.0kg スピーカー最大出力：1W+1W 端子部：電源端子x1系統、イヤホン端子x1系統



【サイズ】

高さ : 10.30 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 31.50 cm

重量 : 1.67 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。