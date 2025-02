ユン食堂2 DVD-BOX2 TCED-4452【コストコ お買い得】

【DVD仕様】

2018年/韓国/全22話/片面1層/11〜22話/6枚組/日本語字幕/ドルビーデジタル2.0chステレオ

※韓国版全11話を全22話に再編集した日本版になります。



【キャスト】

パク・ソジュン「キム秘書はいったい、なぜ?」「彼女はキレイだった」「サム、マイウェイ〜恋の一発逆転〜」

ユン・ヨジョン「蜜の味〜テイスト オブ マネー〜」「ケチュンおばあちゃん」「バッカス・レディ」

イ・ソジン「イ・サン」「結婚契約」「三食ごはん」

チョン・ユミ「トガニ 幼き瞳の告発」「新感染 ファイナル・エクスプレス」



【スタッフ】

演出:ナ・ヨンソク、イ・ジンジュ「花よりおじいさん」



【あらすじ】

今シーズンから新入りアルバイトとしてパク・ソジュンが加わり、新装開店した「ユン食堂」。

今回の舞台は青い海に囲まれた楽園、スペイン・テネリフェ島のガラチコという小さな村。ここでの勝負メニューは韓国料理の定番、ビビンバに決定。

熱心にスペイン語を勉強するソジュンは、調理場でも大奮闘。社長のユン・ヨジョンも、前回の経験を生かし自信満々の様子。

韓国料理はもとより韓国人に関する情報が少ないこの町で、お客様は見るものすべてに興味津々の様子。

素敵なお客様に恵まれ初日の営業を無事に終えたその日の夜の反省会、厨房を恐怖に陥れたイ・ソジンの対応にチョン・ユミとソジュンからは非難殺到!とはいえまずまずの手ごたえを掴んだメンバーはなんだかんだ満足げな様子で…。



