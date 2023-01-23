『AXE(アックス) 子供用 サングラス アイプロテクター UVカット AEP-02 レッド(RE)【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 04時 05分に出品され03月22日 04時 05分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AXE(アックス) 子供用 サングラス アイプロテクター UVカット AEP-02 レッド(RE)



【商品説明】

・その他 : 仕様:紫外線透過率:0.1%以下 可視光線透過率:92% レンズカラー:クリア キッズ向けサイズ ナイロンフレーム ポリカーボネイトレンズ エラストマーインナーパッド 調整ベルト機能 4518 6カーブ

・原産国 : 製造国:中国

・商品サイズ (幅X奥行X高さ) : サイズ:幅:14cm、天地:3.8cm、奥行:1.1cm(フレーム内寸幅:12.5cm)

・材質 : 素材・材質:フレーム:硬質ナイロン、インナーフレーム:エラストマー、レンズ:ポリカーボネイト、ベルト:ナイロン

・質量 : 重量:39g



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。