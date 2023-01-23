『スリクソン 21年春夏モデル 半袖シャツ RGMRJA04 メンズ WH00(ホワイト) M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 04分に出品され03月18日 19時 04分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

スリクソン 21年春夏モデル 半袖シャツ RGMRJA04 メンズ WH00(ホワイト) M



【商品説明】

・SIZE:3L ゆき丈:49cm 身幅:64.5cm 着丈:79cm

・SIZE:L ゆき丈:44.5cm 身幅:57.5cm 着丈:73.5cm

・SIZE:LL ゆき丈:47cm 身幅:61cm 着丈:75.5cm

・SIZE:M ゆき丈:41.5cm 身幅:53cm 着丈:70cm



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 34.60 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。