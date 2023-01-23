『〈期間限定〉 キャビテーション美顔器 美容器 ボディ専用 キャビスタイル 振動・LED搭載 1台多役 5種類モード 3段階強 全身エステ可能 顔 体用 自宅エステ 家庭【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 10時 11分に出品され03月28日 10時 11分に終了予定です。即決価格は8,300円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
〈期間限定〉 キャビテーション美顔器 美容器 ボディ専用 キャビスタイル 振動・LED搭載 1台多役 5種類モード 3段階強 全身エステ可能 顔 体用 自宅エステ 家庭用
この商品はIPX 5防水ですので、水で洗い流さないでください。
5種のモードキャビテーション、RF、彩光療法（LED赤光、青光、紫光機能）、振動、EMSの多機能搭載が選択できます。
10分自動タイマーOFF機能 １回の使用目安時間は10分です。
10分経過すると、Time off機能により自動的に切れます。
3色LED光エステ 赤LEDは美容液と同時使用がお勧めします。
青LEDは、お肌のクリアや清潔などに補助的なお役に立ちます。
光エステ+微振動で、美容液の有効成分を肌まで届けます。
コンパクトデザイン 小型で軽量手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズで、とっても軽量だから使い続ける負担がナシ。
さらに、充電式のコ一ドレスだから場所を選ばずケアが可能!いつでも使えるが、休みの時、寝る前に、家にはもちろん、旅行先や海外でも使用ことができます。
安心なサービス：万が一使用中に何か問題があれば、商品交換、返品、返金など対応が可能です、お気軽に連絡ください。
製
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落札価格8300円
91 入札履歴
終了
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