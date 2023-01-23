〈期間限定〉 キャビテーション美顔器 美容器 ボディ専用 キャビスタイル 振動・LED搭載 1台多役 5種類モード 3段階強 全身エステ可能 顔 体用 自宅エステ 家庭【年末の贈り物】

商品情報

〈期間限定〉 キャビテーション美顔器 美容器 ボディ専用 キャビスタイル 振動・LED搭載 1台多役 5種類モード 3段階強 全身エステ可能 顔 体用 自宅エステ 家庭用



この商品はIPX 5防水ですので、水で洗い流さないでください。



5種のモードキャビテーション、RF、彩光療法（LED赤光、青光、紫光機能）、振動、EMSの多機能搭載が選択できます。



10分自動タイマーOFF機能 １回の使用目安時間は10分です。



10分経過すると、Time off機能により自動的に切れます。



3色LED光エステ 赤LEDは美容液と同時使用がお勧めします。



青LEDは、お肌のクリアや清潔などに補助的なお役に立ちます。



光エステ+微振動で、美容液の有効成分を肌まで届けます。



コンパクトデザイン 小型で軽量手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズで、とっても軽量だから使い続ける負担がナシ。



さらに、充電式のコ一ドレスだから場所を選ばずケアが可能!いつでも使えるが、休みの時、寝る前に、家にはもちろん、旅行先や海外でも使用ことができます。



安心なサービス：万が一使用中に何か問題があれば、商品交換、返品、返金など対応が可能です、お気軽に連絡ください。



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