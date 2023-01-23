『HEZHUO Bird Flight Harness Vest Parrot Suit with Leash for Parakeets Cockatiels Conures Budgies Flying Clothes Rope and Handle Outdoor Activities【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 07分に出品され03月13日 09時 07分に終了予定です。即決価格は8,300円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名HEZHUO Bird Flight Harness Vest， Parrot Suit with Leash for Parakeets Cockatiels Conures Budgies， Flying Clothes Rope and Handle Outdoor Activities Training， Anti Bite (2M， Yellow)ブランド：HEZHUO商品サイズ：2M高さ：2.1 cm横幅：8.3 cm奥行：10.6 cm 商品番号：色：Yellow素材：Fleece