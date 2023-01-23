『UK ペット用酸素室・酸素ケージ・酸素テント『ペット・オキシ・ホテル 』 (Sサイズ外寸：巾50 ×奥60×高50cm)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 09時 06分に出品され03月25日 09時 06分に終了予定です。即決価格は8,300円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

UK ペット用酸素室・酸素ケージ・酸素テント『ペット・オキシ・ホテル 』 (Sサイズ外寸：巾50 ×奥60×高50cm)



【商品説明】

・『Sサイズ』外寸：幅50×奥60×高50cm

・『ペット・オキシ・ホテル』は安全で安心な選び抜かれた素材で作られています。 デリケートなペットのために開発されました。

・【ご注意】※酸素室としての利用には別途「酸素濃縮器」が必要です。

・お部屋の空気から高濃度の酸素をつくり出す酸素濃縮器等と組み合わせて、ペットの酸素吸入を助けます。

・酸素でペットの健康生活をサポート! 在宅酸素の利用が可能な動物用酸素テント



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 55.60 cm

奥行 : 57.80 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。