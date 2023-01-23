『アシックス asics ジュニア用PROFESSIONAL STYLE キッズ野球アクセサリ (3124A295)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 04時 06分に出品され03月13日 04時 06分に終了予定です。即決価格は8,300円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 キッズ ベースボール アクセサリ

バックスタイルにはスライバートップ構造を採用することでグラブのバランスが手元となり、操作性を追求した仕様としている。

皮革には、手馴染の良さと柔軟性を追求したステアハイドを採用。

製造国：フィリピン

素材：天然皮革（ステアハイド） / 天然皮革（ステアハイド）

備考：ポジション:オールラウンド用

LH（右投げ用） RH（左投げ用）

サイズ：RH LH

その他： J.S.B.Bルール対応 ラベル：ウレタン/Yゴールド

カラー：Fブラウン