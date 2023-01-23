『ミワホウセキ miwahouseki 11月 誕生石 ブルー トパーズ イエロー ゴールド 一粒 ネックレス YG0704BT【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 00時 51分に出品され03月29日 00時 51分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミワホウセキ miwahouseki 11月 誕生石 ブルー トパーズ イエロー ゴールド 一粒 ネックレス YG0704BT
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 16.00 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8299円
907 入札履歴
終了
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