『ミワホウセキ miwahouseki 11月 誕生石 ブルー トパーズ イエロー ゴールド 一粒 ネックレス YG0704BT【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 00時 51分に出品され03月29日 00時 51分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミワホウセキ miwahouseki 11月 誕生石 ブルー トパーズ イエロー ゴールド 一粒 ネックレス YG0704BT



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 16.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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